台灣微軟（Microsoft）2021年攜手鴻海(2317)展開三大戰略合作，在微軟Azure雲端平台高速運算（HPC）力助攻下，鴻海研究院已成功取得多項人工智慧（AI）技術研究突破，以5大亮點推動台灣自駕車及數位醫療邁向智慧藍海市場。

台灣微軟與鴻海去年3月起展開雲原生技術開發、混合辦公場域建立、核心系統上雲布局全球等戰略合作，重新定義台灣智慧製造樣貌。微軟透過Azure HPC GPU-NDm A100 v4，加速鴻海研究院在AI領域的研究速度。

微軟表示，NDm A100 v4系列虛擬機器為Azure GPU系列旗艦，專為高階深層機器學習訓練和緊密結合的相應增加、相應放大HPC工作負載設計，能有效縮短AI模型建立時間。此外，依據使用量付費的彈性收費模式，也能減少前期設備建置投資與機房管理人力。

憑藉微軟Azure雲端平台的高速算力，鴻海研究院歷時1年取得多項AI技術研究突破，包括對抗式模型訓練時間自3小時大減至5分鐘，藉由使用大量「無標註」資料做預訓練，建立AI模型訓練新範式，也能透過AI模型實現即時、連續性的進行血壓偵測。

雙強聯手在深度學習、自駕車及數位醫療的研究成果亮點，包括：1.對抗式攻擊與防禦，提升自駕車穩定性及安全性。2.高解析度非監督影像風格轉換模型。3.自監督式學習預訓練新範式。4.自監督式虹膜影像分割技術。5.AI模型實現即時、連續性血壓偵測。

鴻海研究院人工智慧所所長栗永徽表示，鴻海研究院是集團邁向F3.0轉型升級之路的重要發展基石之一，其中人工智慧所負責AI智慧關鍵技術的研發，以深化集團內關於AI的基礎能力，滿足未來3～5年產業發展需求。

栗永徽指出，去年起透過微軟Azure雲端平台的高速算力與安全合規的作業環境，使人工智慧所繳出令人興奮的成果突破。期許未來能深化雙方合作布局，共同樹立台灣智慧製造標竿，讓優秀台灣人才根留台灣，打造世界級的演算法。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥指出，數據成為企業評估商業模式的一環，從數據庫中找出洞察分析，是維持競爭力的重要關鍵。尤其近年來崛起的自駕車及數位醫療領域，更依賴龐大數據建立精準及安全的人工智慧模型，也因此彰顯算力的重要性。

卞志祥表示，微軟很榮幸能運用Azure全球豐富的高速運算資源，協助鴻海強化在智慧製造的產業領導地位。未來期許在微軟資料中心落地台灣後，能深化雙方在AI領域的合作。