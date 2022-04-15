小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。知情人士透露，張國華已看到張國煒的「嗑藥說」，再一次重申媒體專訪時所提議分家的基調及梳理他的心路歷程。張國華指出，因兄弟理念不同，難達成共識，分家是無可避免，如果不願解散及不清算，「那就把我手上的巴拿馬長榮國際、長榮國際持股買回去。」

【1】張國華回應「嗑藥說」 重申分家理由 希望這代解決

張國煒14日在立榮航空董事會後表示，對大哥張國華提出分家言論前後矛盾，「看來他有點嗑藥」，使得哥哥嗑藥說成為焦點話題。而據親近張國華的人士回應表示，張國華只是笑笑的重申分家的理由。

【2】14檔外資愛 買不停

在外資調節腳步不停歇下，獲得外資逆勢買超、且連敲股，格外受到市場關注，篩選連三日以上買超逾1萬張上市股共有14檔，其中，中信金（2891）獲得外資連十日買超高達16萬多張最多，另對遠傳（4904）連31日買超最長，期間共敲近6.6萬張。

【3】綠電被台積買光 Google：台灣綠能市場嚴重失衡

台灣綠能被台積電買光，希望積極落實在地永續的Google也感無奈，Google台灣總經理林雅芳表示，台灣綠能市場供需嚴重失衡。

【4】不銹鋼族群 訂單滿手

受惠歐美市場景氣復甦，需求轉強，再加上俄烏戰火延燒，市場原物料供需吃緊，不銹鋼族群包括允強（2034）、彰源（2030）、大成鋼（2027）、運錩（2069）及唐榮（2035）等相關鋼廠4月接單暢旺，接單近滿檔，且訂單能見度至少維持二個月以上。

【5】鄭州全面普篩 iPhone生產不妙？

Omicron變異株肆虐大陸多地，14日下午傳出富士康鄭州廠及鄭州市鄰近地區，開始進行全面普篩，市場擔憂鄭州疫情若升溫，將衝擊蘋果iPhone出貨。鴻海稍後強調，富士康鄭州廠區配合當地政府防疫工作，目前廠區營運正常。