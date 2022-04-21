台股開高後，隨著部分金融股跌幅擴大，電子權值股台積電(2330)疲軟，指數盤中翻黑，但仍力守17000點，終場以17127.95點作收，下跌20.93點，跌幅0.12％，成交金額2436.72億元。

資深分析師柯孟聰指出，台股近期主流不在電子股，資金轉向非電子族群，台積電走勢疲弱，有再測試前低550元可能，聯發科(2454)也撐在800元之上，主要受到大陸封城對電子供應鏈產生影響，這些高價股人氣相當疲弱，加上外資還是站在賣方，介入電子股相當謹慎。

由於國內染疫人數一直衝高，生技股成為資金避風港，必備藥品、血氧機等相關概念股及藥品通路股表現強勢，估計感染人數還會擴大，生技股現在還只是漲多修正，接下來仍是短線盤面強勢族群，待疫情到達高峰，才有可能進入反轉。

技術面來看，台股跌破17392點年線位置，也成為台股反彈的壓力區。但短線來看，指數一直守在17000點之上，而這周是18619點回檔第13周，有機會進入13周後短線反彈，但因為年線、季線層層壓力，指數反彈空間目前觀察約700點左右，空間不會太大。

月線已經連三黑，可能有一個月反彈機會，不過，前一波多頭走了21個月，目前才3個月修正，長線修正時間還沒結束，短線反彈要有較大空間，要看升息、俄烏戰爭、疫情等這些利空消息出盡。