高雄市鳳山區文化路、文昌街口路面9日上午突然出現直徑兩米的天坑。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鳳山區文化路、文昌街口路面9日上午突然出現直徑兩米的天坑，目測深度約2米，由於破口處接近雙黃線，引發用路人一陣恐慌，幸好無人受傷。市府工務、水利局、台電等單位均趕到現場，了解事發原因。

警方也在周遭拉起封鎖線疏導交通及進行安維勤務，避免人車誤入。目前相關單位仍在現場調查，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。