受到新竹地區發展急速成長，公共給水需水量增加，寶山第二水庫枯水期及降雨不均影響，供水易吃緊，經濟部水利署今天把環差報告送至環評大會審查，擬加高溢流堰，順利通過環評大會審查。

開發單位指出，寶二水庫在豐水期年年溢流，年中滿庫期間最長可達6個月，顯示剩餘流量甚多，但因水庫容量有限而未能充份利用，因此擬把寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35公尺、水庫容量可望增加192萬立方公尺。

環評委員張學文透過書面要求開發單位應承諾，有關2000株胸徑10公刀以上樹木未來將每2年調查1次，如有大於10公分植物死亡，將依數量於水庫雜填區補植；開發單位則說，直接補植200棵喬木，而針對淹沒區的大胸徑喬木的調查，未來將每2年調查1次，如有大於10公分植物死亡，將樹種、胸徑、座標及現場照片建檔記錄。

最後，環評大會要求環境監測計畫納入2000株胸徑10公分以上淹沒區樹木每2年調查1次，如調查發現淹沒區樹木死亡超過200株時，應於水庫雜填區依1：1比例補植原生樹種後通過。