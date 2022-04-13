創史上新高！本土飆增744例 超過半數在雙北

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增933例COVID-19確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入（95例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。本土新增744例，打破2021年三級警戒期間5月22日（含回歸校正）的720例紀錄。

指揮中心表示，今日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年4月4日至4月12日，其中包含368例為無症狀感染。個案分佈為新北市（264例），臺北市（141例），桃園市（65例），基隆市（56例），高雄市（50例），花蓮縣（48例），新竹縣及臺中市（各23例），宜蘭縣及屏東縣（各14例），臺南市（12例），新竹市（11例），彰化縣（7例），臺東縣（4例），苗栗縣、嘉義市及嘉義縣（各3例），雲林縣（2例），南投縣（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為81例男性、101例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（29例），印尼（22例），日本（4例），加拿大、美國及菲律賓（各3例），韓國及法國（各2例），卡達、中國、香港、馬來西亞、西班牙及比利時（各1例）移入，另115例調查中。入境日介於今年3月11日至4月12日。

指揮中心指出，今年4月12日公布之案28816本土病例，經疫調後，個案於今年4月1日自泰國入境，改判為境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,495,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,466,086例排除），其中29,593例確診，分別為9,266例境外移入，20,273本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例（原為5例本土、1例境外移入病例，經疫調後為陰性或重複個案，改列空號），累計188例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。