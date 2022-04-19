中央流行疫情指揮中心上週緊急宣布自本月22日起，包含參與遶境、不特定成員之旅行團、健身房等場所都必須接種過三劑新冠疫苗，隨即有輿論認為不妥，認為中央一向自豪的防疫已偏離讓人民有自由生活的選擇，寧可崇尚極權的管理，對比去年8月17日疫苗開打之際的陳部長宣稱會兼顧人權與防疫需要，如今政策卻逆而緊縮自由，「昔喊人權、今改極權」，對否?

在染疫進入當日破千，並隨時上看破萬的風險關口前，指揮中心選擇相對保守的場所管制政策原本無可厚非，癥結是出在被列入管制的場所是否有相當程度的必要性，也就是「比例原則」問題。

含本次被追加限制須完成三劑接種方得允許的：進香團、旅行團以及健身房場所等三項在內，目前已有24個特定場所工作採許管制。列入管制範圍的場所與活動，多數確非生活必要性且有高風險感染之虞。然而如按此標準選擇列管與否，顯然百貨、餐廳、賣場等風險已有顯暴露的場所卻未列入管制，如此「選擇性列入」政策明顯不符合比例原則，讓人難以適從指揮中心的管制標準究竟是以科學數據加以規範，還是由人為喜好或想像的心證作出。

尤其倘因政府實施政策處分，造成人民與企業實質財產損失時，更應注意到因配合政府行使正當公權力而遭受「特別犧牲」時，政府應負補償責任的問題。相關行業如本身有所謂「會員制」、「使用期限」的契約履行義務時，不免因政策的不可抗力，致使雙方權益有所損失卻無法得到補償。此時則應引用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第五條第一項規定: 「為生產傳染病防治法第五十四條第一項規定之防疫物資，於必要時，各級政府機關得依中央流行疫情指揮中心指揮官之指示，徵用或調用其生產設備及原物料，並給予適當之補償。」由指揮中心擬定適當補償方案，填補因政策實施可能造成的損失方為合理。

政府加強疫苗第三劑施打的初衷是為提升施打率的普及率，以降低傳染危害，但如因此而限制商業活動時，仍須注意第二劑與第三劑之間效果差異風險，以及受管制的場域特性，是否足以當作規範人民最低施打數量的必要性，方能讓人民有「選擇的自由」，而不是任憑政府在毫無科學理論為基礎下，藉防疫為由強行實施任何過當的限制自由措施。

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