中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入（75例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之874例本土病例，為450例男性、423例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2022）年4月2日至4月14日，其中包含467例為無症狀感染。個案分佈為新北市（360例），台北市（164例），桃園市（87例），基隆市（60例），花蓮縣（46例），高雄市（42例），台中市（25例），新竹縣（23例），台南市（19例），宜蘭縣（15例），新竹市（11例），屏東縣（5例），台東縣（4例），南投縣、彰化縣及苗栗縣（各3例），嘉義市（2例），雲林縣及嘉義縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為50例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（16例），泰國（3例），澳大利亞（2例），日本及美國（各1例）移入，另85例調查中。入境日介於今年3月17日至4月13日。

指揮中心指出，今年4月13日公布之案29450本土病例，經疫調後，個案於今年4月2日自越南入境，改判為境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,541,156例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,510,160例排除），其中30,574例確診，分別為9,374例境外移入，21,146本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（原境外移入病例案29127為重複個案，改列空號），累計189例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。