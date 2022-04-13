53歲的阮姓男子，因病氣切帶著鼻胃管，13日清晨4點多，騎機車到豐原區三豐路一處檳榔攤，竟持手杖刀威脅女店員搶走700元後逃逸到朋友家；警方獲報以車追人，2小時內就將阮嫌逮捕到案。阮嫌辯稱，他是到檳榔攤買菸，因女店員口氣太差，並譏笑他帶著鼻胃管還要買菸，才一時氣憤行搶；警方偵訊後，依強盜罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

警方指出，豐原警分局頂街派出所於今天清晨4時44分接獲報案，指位於豐原區三豐路2段的檳榔攤，一名男子持手杖刀威脅強取現金，歹徒搶走700元後往后里方向逃逸。

頂街派出所獲報後，立即派員抵達現場，並擴大調閱周遭監視器，鎖定犯案車輛與特徵後，以車追人；警方發現嫌犯機車停在后里區三豐路3段的巷子內，當場埋伏，將涉嫌強盜後跑到后里朋友家的阮男逮捕到案。

檳榔攤女店員表示，阮嫌到場柱著手杖說話口齒不清，隨後從手杖中抽出刀子，指著店內的現金要求她拿出來，當場搶走700元現金。阮男向警方供稱，他因病氣切說話不是很清楚，女店員態度不佳，還恥笑他帶著胃管還要買菸，才一時氣憤搶走現金。

警方強調，全案經偵訊後，依強盗罪嫌將阮男移送台中地檢署偵辦，並擴大調查阮男是否還涉及他案。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363