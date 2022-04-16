中央流行疫情指揮中心昨日（15）公布國內新增1284例COVID-19確定病例，分別為1209例本土個案及75例境外移入。本土新增1209例創下史上新高，比陳原先預估的「月底破千」還早。國民黨副發言人楊植斗指出二事，第一，確診數還沒到高峰，民進黨準備「清理戰場」，讓民眾對數字麻木；第二，陳缺席記者會將成常態，等大家習慣後，他就能抽身為選舉熱身。

楊植斗昨日（15）在臉書發文表示，隨著本土疫情大爆發，單日確診數突破千例，他認為民進黨將會開始出招，以為年底大選備戰。

楊植斗認為，第一招就是，確診數的高峰還沒到，民進黨準備清理戰場，往「共存」前進，未來人們將對攀升的數字麻木；第二招則是，陳時中缺席記者會將成為常態，等大家習慣後，他就會抽身離開指揮中心，為年底的大選熱身，而民進黨會啟動新任指揮官的造神運動，打造下一個「陳時中」。

不僅如此，楊植斗更刊出2017年2月3日陳時中受訪畫面截圖，當時陳表示：「病人常跟我講說，不要弄到一半你又去當官了。」楊忍不住反諷道：「弄到一半，還是選擇去當官。」