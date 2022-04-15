楊女失竊愛車現身在苗栗市，因顏色特殊才引起警方注意。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局偵查隊幹員追捕張嫌。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家位新竹市的楊姓女子，日前發現橘紅色愛車遭竊，除了到當地派出所報案外，也在竹南地區臉書社群網站PO文，因失竊車輛顏色特殊，引起苗栗警分局副分局長張中注意，將這項訊息暗記於心。事隔1天，張中開車行經苗栗市中山路、文化路口時，1眼就看見這部橘紅色贓車竟就停在路旁停車格內，張中趕緊停車確認，並通知偵查隊幹員趕往埋伏，乘著張姓偷車賊出面開車時當場逮捕。

經警方初步調查，52歲的張姓嫌犯，是在在新竹市香山區竊取該車後，便開車到處流竄，當日駛到苗栗市，將車子停在中山路停車格後，下車徒步訪友，沒想到會因為所偷的車輛顏色太特殊，才被警方盯上。

楊姓女子的橘紅色愛車，日前失竊後，楊女在臉書上貼文協尋，並刊出愛車的照片，因顏色特殊，讓張中留下深刻印象，沒想到事隔一天，張中駕車行經苗栗市中山路與文化街口時，一眼就注意到這部贓車，立即通報偵查隊幹員們趕來現場埋伏，幹員們埋伏3個小時，見到張嫌出面準備取車，幹員們上前圍捕時，張嫌企圖逃逸，但仍遭員警當場逮獲，警方並在現場起獲2支T型板手等犯案工具，

警方在追捕壓制過程，引來許多路人圍觀，並幫忙打電話報警，通報線上警力支援，順利將張嫌逮捕，全案偵詢後依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。