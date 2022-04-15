萬元好入手的手機已經成為市場的主流之一，OPPO也在本月推出了全新親民版的「OPPO Reno7 Z」，主打6400萬畫素AI三鏡頭和全新的漸變色與雙環星軌呼吸燈，夢幻的機身顏色搭配，加上升級的人像拍攝功能，成為了吸引小資族的一大新機，更同步推出了「OPPO Enco Air2真無線耳機」，以可愛像果凍的造型，配上升級版的音質，可是針對年輕族群的新品。

OPPO Reno7 Z共推出彩虹極光和宇宙黑 2色，定價1萬2990元，20日起將於指定通路開賣。（OPPO提供）

全新的Reno7 Z搭載了6400萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，主打的「光斑人像拍照」更能精準預測景深並優化光斑輪廓呈現更真實細膩的光斑虛化，帶來更夢幻的效果，配上1600萬畫素前鏡頭新增的「前鏡頭人像HDR」，在自拍模式下能自動監測背景光線並開啟HDR，更可結合升級優化的人像美顏，透過瘦臉、補妝等8重自定義選項隨心調整，人像拍攝的功能也大大提升，而且鏡頭組以雙鏡頭及雙環星軌呼吸燈能自訂選擇讓其在不同的時候閃爍；共推出彩虹極光和宇宙黑 2色，定價1萬2990元，20日起將於指定通路開賣，19日前預購即贈OPPO O-Fresh立體聲3.5mm耳機、Reno7 Z專屬保護殼及指定配件購物金NT$300元，登錄再享12個月螢幕意外保障服務和6個月延長保固服務。

OPPO Enco Air2 真無線耳機，共推出晴空藍、晨霧白 2色，定價1999元，19日前於指定通路預購即享早鳥優惠價1699元、再加碼送專屬收納袋。 （OPPO提供）

至於新一代OPPO Enco Air2 真無線耳機，除具備AI深度通話降噪技術可獲得清晰無阻的通話體驗，更採13.4mm複合鍍鈦振膜喇叭並由OPPO藍光聲學團隊調音，帶來深沉有力的低音、清澈的中音和悠揚的高音表現，透過配置低音導管更能提升低頻表現，搭配HeyMelody歡律APP更可自選脈衝低音或悠揚人聲兩種音效模式，最長提供可聆聽24小時的續航力；共推出晴空藍、晨霧白 2色，定價1999元，19日前於指定通路預購即享早鳥優惠價1699元、再加碼送專屬收納袋。