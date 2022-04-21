Red Hat OpenShift 4.10 持續擴展平台，以支援跨開放式混合雲的各類雲原生工作負載，企業可藉此在更多環境中執行 AI/ML 工作負載。最新版本的 OpenShift 新增針對其他公有雲和硬體架構的支援，盡可能讓開發過程簡單一致，讓企業能彈性選擇執行應用程式的場域。可加速 AI/ML 工作負載的新功能如下：

針對Azure Stack Hub 、阿里雲和IBM Cloud所提供的Installer provisioned infrastructure（IPI ）支援目前已全面推出。使用者現可以藉由 IPI 流程使用全自動化、經整合且可一鍵安裝的OpenShift 4。

在ArmR處理器上執行Red Hat OpenShift。Arm將透過兩種方式提供支援：針對 Amazon Web Services（AWS）完整堆疊自動化IPI，以及在現有基礎架構上的裸機打造使用者建立基礎架構（User-provisioned Infrastructure，UPI），使用者可藉此獲得基於 Arm 架構且與Red Hat OpenShift on AWS相同的體驗。

可用於NVIDIA LaunchPad的Red Hat OpenShift。NVIDIA LaunchPad 為企業IT和AI專家免費提供使用精選實驗室的權限，讓使用者體驗 NVIDIA的加速系統和軟體。藉由LaunchPad上的Red Hat OpenShift，企業可以使用實作實驗室，透過NVIDIA AI Enterprise with Red Hat配置、優化和調度AI和資料科學工作負載。

Arm 基礎架構業務線副總裁 Eddie Ramirez 表示，AI 具備定義未來技術的潛力，但其需要更多元、專業的運算解決方案支援，同時結合良好的開發人員體驗。透過新增 OpenShift 對 Arm 的支援，Red Hat 可為軟體開發人員提供具公信力的 AI 處理新選擇，並在混合雲環境中釋放高效能、高經濟效益的 Arm 處理器優勢。