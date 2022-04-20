網路家庭（8044）旗下PChome Thai上月宣布泰國購物直送服務正式登台，開站首月對比去年11月試營運期間，整體訂單量成長10倍以上，展現強勁消費買氣。

進一步分析，目前PChome Thai站上會員的男女比約為4：6，年齡層多集中於25～44歲，為熱衷於旅遊、購物、美食烹飪與美妝保養的消費客群。進一步分析近幾個月的銷售數據，「手標牌泰式奶茶」穩坐熱銷冠軍寶座，銷售數量翻倍成長。此外，由人氣泰籍網紅Alizabeth 娘娘嚴選的1元商品更是週週引發搶購潮，當中又以「蛇牌爽身粉」、「手標牌紅茶」、「興太太手工皂」最受到粉絲喜愛。

特別值得觀察的是，近年來泰國設計及創意在亞洲強勢竄起，百貨零售巨頭Siam Piwat集團旗下三大設計品牌ICONCRAFT、Absolute Siam和Ecotopia，自開站以來即迅速累積高度關注度，包含木質家飾、香水及香氛、設計包袋等獨特文創品，都相當吸引年輕族群的眼球。