韓團魅力無法擋，「台南世界KPOP線上演唱會」16日晚間8時在YouTube頻道「TAINANYOUNG」全球首播，這場韓團網路表演融入了台南城市行銷，穿插介紹台南美食與文化風景影片，累積超過20萬人觀賞，台南市長黃偉哲邀請大家上網體驗，充滿台南元素的韓流演唱會。

「臺南世界KPOP線上演唱會」由「臉蛋天才」車銀優主持、THE BOYZ與fromis_9等新生代韓團接力熱唱，截至17日中午，累計超過20萬人次觀賞，網路曝光次數達82萬次，令人驚呼韓團加上台南元素的行銷模式，透過網路發揮奇效。

這場韓團演唱會由THE BOYZ與fromis_9一邊歌曲演唱，一邊穿插介紹臺南文化與美景影片。韓團偶像看到影片中台南市神農街、美術館2館等景點，紛紛表示「好想到台南親身感受」。

融入台南元素的韓團網路演唱會，美食成焦點，團員提到台南是鳳梨和芒果的產地，有團員已列好吃貨清單，許願到台南喝牛肉湯、嗑蝦捲。透過網路，韓國偶像團體將台南景點與美食一併介紹給全球粉絲。

這場網路演唱會結束後，受到網友熱烈評論，不少人對藉韓流魅力結合城市行銷的方式，感到新鮮，待在海外網友提到，因為欣賞韓團表演，看到了台南故鄉的文化風景，聽到偶像介紹故鄉特色，更覺感動。影片留言區或臉書粉專，湧入來自世界各地的粉絲留言。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府透過韓流KPOP的高人氣，推廣台南的文化觀光美食，是領先全臺的行銷模式。提醒16日晚間沒有跟上演唱會直播的網友，可至YouTube頻道「TAINANYOUNG」，再次回味「臺南世界KPOP線上演唱會」的精彩演出。