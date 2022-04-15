OPPO宣布推出「OPPO Reno7 Z」，搭載6奈米製程高通Snapdragon 695 5G晶片，預計4月20日上市，售價12,990元，5月1日起Reno7 Z於各大電信門市全面開賣。

OPPO Reno7 Z搭載6奈米製程高通Snapdragon 695 5G晶片，配置4500mAh大電池和33W SUPERVOOC超級閃充，高效的運算和充電能力為使用者在拍攝、遊戲等各方面提供流暢體驗，其中閃充技術主打充電5分鐘通話3小時，更可為Reno7 Z在63分鐘內充電至100%。Reno7 Z記憶體搭載8GB RAM和128GB ROM，外接記憶體最高支援至1TB microSD，另有內存擴展技術，最高可額外擴展5GB ROM，減少多工處理下的延遲狀況，運行更流暢。

照相部分，Reno7 Z搭載6400萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，除了可靈活運用在不同場景的AI三鏡頭，主打的「光斑人像拍照」能精準預測景深並優化光斑輪廓呈現更真實細膩的光斑虛化，相比上一代在人像邊緣的處理也更流暢。

Reno7 Z售價為12,990元，將於4月20日於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店及官方指定購物平台開賣。另外，5月1日起Reno7 Z於中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、台灣之星、亞太電(3682)與神腦國際、傑昇通信、地標網通等電信及官方授權通路全面開賣。