合歡山花季違停暴量！警察每2小時舉發1次 他慘成紅單王吞6單

合歡山杜鵑花季登場，高山杜鵑花魅力不可擋，吸引賞花人潮。（廖志晃攝）

杜鵑花季登場，合歡山湧入大批賞花民眾，亂停車與違規亂象頻傳，仁愛分局上周末加強執法，共計開出45張罰單，其中一輛自小客車違規停在彎道處，未留下聯繫方式，警方依法每隔2小時開罰1次，共計6次。據悉，每張罰單為900元，該車車主恐需面臨5400元的罰鍰。

今年合歡山花季從4月16日至6月19日，為因應交通亂象，公路總局上周末上午6時到11時實施高承載，管制地點包括台14甲線18k翠峰管制站、台14甲線41k大禹嶺與台8線110k路口；另，南投端的台14甲線28.3k、31.8k與32.8k因路幅較寬，在沒有視線死角的路段開放右側路肩停車，遊客可參照路邊指示牌停車。

合歡山杜鵑花季登場第2天，湧入賞人車，警方實施交通高乘載管制。（警方提供／陳淑芬南投傳真）

無奈人多車主，仍有遊客違規停車，臉書粉專《中橫路況交通資訊站》小編16日也發文曬出一張照片，稱一輛黑色BMW違規在山上停車，雨刷處夾著4張罰單，沒想到這還不是遭開最多張的車主。

仁愛分局指出，合歡山因停車空間不足，為維持交通順暢，上週末共計舉發45件，其中一部自小客車違停於彎道處，影響行車安全，且車主不在現場也未留電話，員警遂依道路交通管理處罰條例85-1條，每逾2小時逕行舉發1次，共舉發6次。

仁愛分局呼籲賞花民眾，山區道路狹車，勿隨意違規停車，可多搭乘大眾交通運輸工具前往，分局將加強交通疏導，針對違規停車也將加強執法。