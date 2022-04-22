南投縣確診者足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣衛生局公布接種規範。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣22日新增10例本土確診個案，其中1人是外縣市個案，4人是確診個案密切接觸者，居家隔離期間陰轉陽；2人疑為職場群聚，1人曾到台北，1人是彰化縣合歡山旅行團接觸者，還有1人是家庭群聚個案。

南投市64歲男性（案44566）是南投市確診個案（案29534）的大伯，被匡列密切接觸者，於隔離期間確診。南投市43歲男性（案44567），他的媽媽先染疫，5歲兒子（案42092）也確診，被匡列密切接觸者後確診。他的妻子35歲女性，陪同兒子入住集中檢疫所也確診。

竹山鎮11歲男童（案44568），他的老師住雲林縣，到台北參加張惠妹演唱會確診，他也被感染，曾到鴻儒補習班。

南投市28歲女性（案46430）從事美髮業，因女兒被匡列密切接觸者，隔離期間確診，公共足跡史包括安麗美髮、南投市三和夜市、清水牛排館；她的同事（案47200）35歲女性住中寮鄉， 匡列接觸者確診。

埔里鎮75歲女性（案46432），4月11至14日到台北旅遊確診，曾到埔里鎮第3市場。鹿谷鄉43歲從事旅遊業的女性（案46433），是彰化縣確診個案「合歡山旅遊團」接觸者。名間鄉17歲高中生（案45552）確診，同班同學32人快篩結果皆陰性，已匡列居家隔離。

衛生局長陳南松表示，22日起加強第3劑疫苗接種規範，包括24類場所工作人員，如進出健身房及參加旅遊團、矯正機關、殯葬場所工作人員都要打滿3劑疫苗。