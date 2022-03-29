桃園市龍潭警方接獲民眾報案，28日晚間在車水馬龍的中興路旁有名小男孩蹲坐在路邊哭泣，警方到場後趨前關心安撫，並將男童帶上巡邏車準備返回派出所再協助找家人，恰巧此時遇到男童心急如焚的家人來找小孩，

員警發現小男童後立即將他抱起，並以步行方式在附近展開尋親，經過近1個鐘頭仍未能找到幼童家屬，警方考量暗夜裡又下著雨，為顧及安全只能先行將幼童帶至巡邏車內，在耐心安撫過程中，剛好遇到幼童家屬騎著機車心急如焚的找尋，此時幼童突然破涕為笑衝向機車上擁抱家人，最後平安返家。

經了解，3歲的葉姓男童原本在住家前嬉戲，後來趁著家屬外出倒垃圾時，自行拿著玩具跑到附近把玩，不知不覺就這樣愈走愈遠因而迷了路。家屬向警方表示，因小孩走失一直很擔心他，騎著機車在附近都找不到，沒想到就看見了巡邏車，本想請警方協助，沒想到幼童就在警車上，感謝員警的照顧讓孩子沒有發生危險。