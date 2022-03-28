大園守望相助隊協助警方查獲通緝犯。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園守望相助隊協助警方查獲通緝犯。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警力有限、民力無窮！桃園市大園區大園社區守望相助隊27日凌晨巡邏行經大園郵局時，發現一輛自小客車閃著黃燈在ATM前方停留許久、形跡可疑，於是立即向警方通報，員警獲報到場盤查，當場查獲車內的王姓駕駛是一名偽造文書通緝犯，詢後依法送辦。

大園警方表示，24歲的王姓男子於27日凌晨，開車陪著張姓友人到大園郵局的ATM存款，由於張男在深夜時分拿著牛皮紙袋操作ATM，王男的車輛又在路邊等候，大園社區守望相助隊第二小隊長郭啟堯、隊員許銘宏巡邏時見狀覺得可疑，以為是詐欺車手，遂立即向大園派出所通報。

員警獲報到場盤查，張男表示僅是來存款並無從事不法行為，而當員警詢問王男身分時，他卻支支吾吾不敢回答，直到員警說要將他帶回查驗，王男才肯配合盤查。經警方以警用小電腦查詢，果然發現王男因涉嫌偽造文書，於今年2月份遭到通緝，員警當場將他上銬逮捕，依偽造文書通緝罪嫌解送桃園地檢署歸案。

大園分局表示：「警力有限，民力無窮！」，守護社區的安全，除靠警察的努力以外，也需要社區每位民眾幫助，呼籲民眾如有發現不法情事，請勇於向警方通報，共同打擊犯罪，維護社區治安。