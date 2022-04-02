中正區某工地相關新增6例與台中喜宴相關個案關聯圖（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆新冠確診人數越來越多，2日一口氣上升37人，基隆市政府調查發現，當中有8例與台中市婚宴相關，2例個案直接有關連外，中正區某工地相關6例個案，在地緣調查後發現，也都和台中婚宴有關連，導致群聚事件發生。

基隆市長林右昌表示，案23391在3月30日確診，當下Ct值13.26，妻子案23376在同一天確診，Ct值11.52，疫調發現在職場上曾經接觸在31日確診的案23530（老闆娘），Ct值12，並且今日確診中正區某工地相關6例個案，居住地與案23530相近。

林右昌說明，工地相關6例個案居住地非常近，相互有親戚關係，平時也會聚會，恰巧今日確診台中市婚宴案2例案23856與案23857，也住在同社區，平時相互也有互動，原本找不太到案23391感染來源，分析社會網路關係後，判斷病毒來源應該都與台中喜宴相關，將對居處病例社區展開疫調匡列。