基隆愛心快篩4月5日展開，目前已通報14例陽性個案，當中11例PCR陽性確診，基隆市長林右昌強調，依照發放13.8萬劑快篩而言，預估確診率不到萬分之一，初步判斷社區狀況穩定，也發現民眾接受度與適應能力都很好，索取意願也比喻預期高，9日將加碼執行，下午在里民活動中心再配發。

林右昌表示，愛心篩檢計畫原訂發放13萬570劑，統計至7日晚間，發給一般民眾6萬1498劑，包含各里人口數10％數量，與里鄰長試行劑數，另外針對不易掌握族群1萬5233劑、基層診所6700劑、關鍵基礎設施人人員4萬8432劑。

林右昌指出，由於民眾索取與意願相當高，快篩執行成效也非常好，因此決定加碼發放，9日下午1時30分至5時，一樣按照各里人口數10％計算數量，在同一時間發放快篩試劑，避免民眾跨區領取，呼籲民眾不要重複領，剩餘快篩將會針對基層診所、熱點區里、易擴散不易掌握族群加強投放。

林右昌補充，藉由快篩發放數量與確診人數，可以算出陽性率約萬分之0.83，符合中央疫情模型推估，能夠初步判斷社區內沒有黑數，基隆疫情目前處於穩定狀態；林右昌補充，撥打快篩諮詢專線民眾沒有預期多，讓市府團隊更有信心，相關措施沒有讓民眾困惑，也知道後續措施該怎麼處理。