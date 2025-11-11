近來藝人閃兵風暴延燒，前Energy成員唐振剛在10月時前往新北地檢署自首，承認以偽造的「高血壓」假病歷閃兵。施名帥跟他合作《角頭》，對於自閃一事，他說：「我沒有主動傳訊息給他，知道這件事替他開心，他很勇敢，自己主動去面對是好事，我想說不要打擾他，他自己去面對。」

愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》11日首映會，監製楊祐寧帶領主創演員劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太，在台上重現片頭曲〈不開心就跳起來〉舞蹈，音樂一響引起眾人尖叫，彷彿見證男團出道。

楊祐寧（左起）、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥11日出席《監所男子囚生記》首映會。（郭吉銓攝）

張軒睿飾演「魚仔」是典型社畜代表，不多事、不出頭，「魚仔就是每個上班族的影子，想幫忙又怕被捲進去。」邱以太飾演的小爸爸「中文」則個性膽小、懂得忍耐，為家庭努力撐起責任。他們與陳澤耀飾演菜鳥管理員，總是被主任施名帥即興表演逗笑，成為「NG王」。

邱以太飾演小爸爸「中文」個性膽小。（郭吉銓攝）

三人在現場努力憋笑，陳澤耀更是大膽反整，陳澤耀笑說：「有場戲小帥哥（施名帥）的台詞有「放屁」，我特地忍著屁意憋很久，終於等到他講『放屁』那句時，我真的放了一個，全場都笑翻。」

該劇在監獄實地取景，不過會有一個安全範圍，保護劇組也不打擾受刑人，他們透露拍戲前，劇組就發放「注意事項」小冊子，像是不能奔跑喧鬧等，張軒睿也說，之前都是看電影、紀錄片，實際進去有3道門非常嚴謹，手機不能帶，進去會感受一種壓迫感。

張軒睿劇中是典型社畜代表。（郭吉銓攝）

施名帥之前拍《刺蝟男孩》到彰化監獄待1、2個月，有實際跟受刑人接觸，「可以理解為何有規定，每個人都神經敏感，容易躁動。」

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。