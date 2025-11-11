監製楊祐寧11日帶領主創演員劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太出席愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》首映會。陳澤耀劇中全裸露屁屁，上陣時只用「大力膠帶」當保護措施，「拍了2顆都穿幫，但我覺得沒關係，演戲是一種享受，不太介意裸露。」他也直率的說，大力膠帶撕下來：「痛啊，少了幾根毛。」

一旁施名帥掛保證陳澤耀「功能一切正常」，他也被楊祐寧爆料，拍完之後他老婆就懷孕，他的DJ老婆雲鎂鑫預產期在這個月，他知道小孩性別但賣關子先不說，三寶爸楊祐寧有經驗，準備回家帶女兒穿過的「乖寶寶」衣服給他。

陳澤耀飾演的監所管理員，因弄丟識別證被主任施名帥整治，將其認成犯人，慘遭「全裸檢身」，以及幫受刑人檢身時被忍不住肚子痛的犯人「噴」滿全身，他笑稱：「屎道具是咖哩加玉米做的，導演要我慢動作被噴滿臉，沒想到咖哩有刺激性，進眼睛超痛。」張軒睿、邱以太在一旁則憋笑。

陳澤耀劇中被忍不住肚子痛的犯人「噴」滿全身。（郭吉銓攝）

楊祐寧擔任監製，自認最不受控，是現場的開心果，劇中飾演黑道大哥「吉娃娃」，這個名字就是他親自取的，身上的刺青也都是有意義，像是有吉娃娃有帽子，代表有禮貌的吉娃娃，「吉娃娃外表乾淨、需要被照顧，但又兇，這反差很可愛。」

楊祐寧擔任《監所男子囚生記》監製。（郭吉銓攝）

團隊中嚴肅的存在就是「教誨師」劉以豪，角色是嚴格、一板一眼個性，他看大家玩得開心，笑說歡樂氛圍很可怕，施名帥為了鬧他，梳化時播放他的歌，讓劉以豪哭笑不得：「6個大男生在一起就是這樣。」

劉以豪劇中是「教誨師」個性嚴肅。（郭吉銓攝）