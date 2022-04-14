行政院長蘇貞昌今天宣布今天起徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調「因應未來疫情還是會起來」，中央會準備更多的快篩，計劃每個月徵收購買到四千萬劑做適當的分配，量足價穩的方向提供國民快篩。

由於中央即將徵用快篩試劑，很多藥師反映因此不敢進口快篩，導致民眾一劑難求，有媒體問，快篩徵用上路是何時？以及還有藥局擔心，要先關門避免民眾購買快篩時發生群聚導致停業。

對此陳時中今天表示，包含藥師、醫療院所在內，不會因為有確診者足跡就要隔離或是停業，而是要有接觸一定時間且沒有適當保護的前提才會停業，就和一般人一樣，需把口罩戴好，尤其是專業場合一定要帶好。

至於購買計畫，陳時中說相關購買已經開始啟動，預備一個月要購買4千萬劑量提供民眾。

陳時中表示，防疫有分層次，透過快篩試希望找出有症狀的人，經過醫師診斷判斷後有風險者就會提供公費快篩，另外高風險區域，會發給地方政府適當運用在熱區、熱點。

陳時中強調，除了公費以外，市面上還是會有販售，且實名制提供，另外是居家檢疫期間也會公費發給。

陳時中表示，公費快篩會盡快啟動，且不會因為徵用快篩或是收購而破壞市場秩序，並強調，一定會「量足價穩」供民眾使用。

他覺得自己有問題或是要配合篩檢可以使用第四企業界自主管理會發第五居簡居格是公費發給，未來因應大家疫情還是會起來我們會準備更多的快篩，計劃每個月徵收購買到四千萬劑做適當的分配，量足價穩的方向提供國民快篩。