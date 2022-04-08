基隆愛心篩檢8日上午在由信義區發放家用快篩試劑，共計20個里計52817人，市府依人口數比例約10％配發到轄區20個領取站計5310劑。

基隆市政府表示，信義區有20個領取站，預計發出快篩試劑量計約5310劑，上午12時前就皆提前發送完成，發送比例為100％。另截至這4日共6區，包含仁愛區、七堵區、中山區、安樂區、暖暖區、信義區，共配發31400劑，發送比例為100％。

基隆市政府說明，發送家用快篩試劑為期4日，首梯由仁愛區於4月5日展開，4月6日由七堵及中山兩區接續，4月7日由安樂及暖暖兩區，最後一天將由信義區（上午時段）與中正區（下午時段）接續發送。

基隆市府民政處長王榆森表示，經過這三天五區輪流發送快篩試劑的新聞持續曝光，加上目前全國疫情仍持續嚴峻，信義區快篩試劑發放資訊經由里鄰長不斷宣導及經由各社區管委會協助，雖今早有下小雨，但各領用站仍陸續有民眾排隊。

王榆森強調，尤其全市人口最多的孝忠里排隊人龍非常長，但各里事先均妥善安排防疫措施及領取動線，均能讓市民在短時間內就盡速領取。

市政府表示，對於許多民眾反映未能領取到篩劑，今日會討論各區領取狀況，來整體評估是否增加篩劑的發放。