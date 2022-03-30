對於基隆市有員警於上班時間外出至小吃店飲酒至深夜，因而染疫，監察委員陳景峻已申請自動調查。

據報載，基隆市警察局第一分局偵查隊汪姓小隊長於上班時間外出，與該局第二分局偵查隊休假之林姓隊長至小吃店飲酒至深夜，因而染疫，致該局陸續出現員警確診病例，2人涉違反勤務紀律、防疫通報作業等規定，致生防疫破口；基隆市市長林右昌亦因出席該局表揚活動，曾與確診員警接觸，而須居家隔離。監察委員陳景峻對警政單位有無落實勤務管理、防疫措施，表達高度關切，已申請自動調查。

陳景峻委員表示，基隆市警察局第一分局偵查隊汪姓小隊長、第二分局偵查隊林姓隊長2人至小吃店飲酒至深夜而染疫，疑未依規定通報，致該局四個分局員警陸續出現確診病例，數十名員警被匡列隔離，造成警力不足破口。究該局員警出缺勤情形是否依相關勤務管理規定辦理？有無涉足不當場所或其他不法情事？是否依中央流行疫情指揮中心規定，落實防疫措施、防疫通報作業？有無錯失先機，防堵疫情蔓延？相關人員有無消極任事，並涉怠惰失職情事？事關警政紀律及疫情控管，宜深入調查釐清。