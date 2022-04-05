本土疫情延燒，東吳大學上星期才出現1名女大生確診，校方昨晚10點又接獲通報，新增1名外縣市學生確診，並立即啟動預防性措施，在校網站公告已改線上課至4月9日，預計4月11日恢復實體課程。

東吳大學表示，4月4日晚間近10點時，接獲某位同學主動通知其已確診，針對該位同學在校內足跡狀況，學校已立即進行了解，並安排4月5日進行校園清潔消毒，並與衛生單位密切聯繫，配合指示進行校園防疫，以確保校園環境整體健康安全。

東吳大學4日晚間10點接獲通報，新增1名外縣市學生確診，並立即啟動預防性措施。(取自東吳大學官網／李侑珊翻攝)

東吳校方也提醒，請3月30日下午13時至15時使用外雙溪校區B404教室，以及同日15時至17時使用D0419教室的師生，參考中央疫情指揮中心「我有接觸過covid19個案，應該要注意什麼」的單張，立即採取預防性的自主隔離措施，等待衛生單位進一步通知。如有相關症狀或健康疑慮，可先行使用家用快篩，快篩結果如為陽性，請立即通知所在地衛生局，依指示就醫。

東吳大學也提到，其他曾於3月30日上述時間後使用過該兩間教室，或進出該區域周邊及泉思學舍的師生同仁，亦請採取自我健康監測措施，提高防疫警覺，注意體溫變化及呼吸道症狀等，以確保個人健康。

至於上課時間方面，東吳大學指出，有鑑於學術交流週人流頻繁，疫情趨向嚴峻，為顧及師生健康，依「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」及校園防疫管理指引相關規定，本校防疫小組會議決議自4月7日至4月9日止，全面停止學生到校上課，教師改採線上教學。

東吳大學強調，為落實疫調查詢，教師授課時請務必落實線上點名，掌握學生線上出席狀況及互動紀錄，4月11日起全校課程恢復實體上課，後續將視疫情狀況滾動調整。