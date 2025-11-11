法務部行政執行署台北分署今（11）日上午11時舉行「五打七安聯合拍賣會」，其中曾三度流標的前遠航MD-82型客機，順利以240萬元拍定，另底價500萬元的遠航MD-83型客機則因無人應買而流標，台北分署將擇日進行第2次拍賣。
今天拍賣成功的MD-82型客機原為遠航所有，但於110年間由威碩精密實業有限公司拍定。但威碩公司自112年起，開始積欠交通部民用航空局台北國際航空站的場站停留費等相關費用，累計欠款超過900萬元，致該架客機遭再次拍賣，期間經過三度流標，台北分署今以底價230萬4000元拍賣，最終以240萬元拍定。
此外，新北市新店區3筆土地，亦以合計265萬1680元之價格脫標。另台北地檢署囑託變價的乙太幣12.36170732顆，以134萬元拍定。
另台北分署拍賣的專櫃皮包、珠寶及堅果塔等動產部分，共計賣出47件皮包、83個堅果塔及2件珠寶。總計今日拍賣會拍定（變賣）金額合計高達644萬5560元，成果豐碩。
