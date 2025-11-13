華航前三季個體營收年增3％，亦較2023年成長10％；其中，北美長程航線的客貨增幅7％最高，兩岸、歐洲及東南亞航線亦較去年同期成長。隨著客運高艙等收入增加、貨運運價上漲挹注貨收，客貨並進策略讓營業收入持續優化。

高星潢指出，明年亞洲是未來航空客運主要成長的地區，台灣比亞洲其他地區更好，因此，華航營運重點致力在有效強化轉機版圖，貨運以航網調整因應關稅對供應鏈造成的變化。由於華航貨運雙機種加客機腹艙，載貨量效益佳，有利拓展多樣貨源；航網依市場需求彈性調整，並以台灣為中心，東南亞、港陸為腹地，善用中停點，擴大營業範圍。另也開發新市場，如台北-鳳凰城客機即將開航，北美進出口門戶再添一航點增至13個，助益增裕營收。

總經理陳漢銘指出，明年華航將以「台灣為亞洲的轉運中心」為方向，擴增客運服務，11月18日起台北-倫敦增為每周五班，2026年4月起台北-布拉格每周增飛達每周三班，紐約增為每日航班、東南亞清邁增為每日直飛，12月3日則有新航點台北-鳳凰城每周三班直飛。

陳漢銘表示，2026年華航將迎接5到7架787新機，同時持續引進A321neo客機，朝向既有航網加密、新航點評估，日韓航線是市場主力，目前有在評估日本二線航點。高星潢表示，北美除了鳳凰城，達拉斯、加拿大多倫多與蒙特婁都在考慮是否成為新航點，而轉機效益非常重要，新航點希望客貨雙載達到雙贏。

貨運受惠AI及半導體相關產品運輸帶動，華航前三季貨運個體收入年成長13.7％，以北美、歐洲及東南亞航線為主要的收入來源；目前正處第四季傳統貨運旺季，營業表現有望優於第三季，且貨價預期可再提升。華航貨運雙機種加客機腹艙，載貨量效益佳，有利拓展多樣貨源；航網依市場需求彈性調整，並以台灣為中心，東南亞、港陸為腹地，善用中停點，擴大營業範圍。

華航持續深耕航太修護發展，顧客航線機務代理業務逐年成長，涵蓋飛行前檢查、過境檢查及過夜檢查，預計2025年可超過33,000架次，年增9％，為營收再添動力。2020年華航加入美國普惠GTF發動機維修聯盟，2023年導入首部維修發動機，目標2031年維修部數可較2025年成長5倍。