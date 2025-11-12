中華航空法說會報喜，華航董事長高星潢及總經理陳漢銘表示， 2026 年將迎接全新 787 機隊，大幅紓解目前飛機不夠用的困境，加上會同時持續引進 A321neo 客機，穩健擴展機隊運，而華航為台灣唯一貨機涵蓋歐美亞的航空公司，將順應產經局勢拓展貨源，客貨雙引擎全力衝刺，加上航太修護逐年成長，力拚來年再創佳績。

華航營運績效再創新高，累計 2025 年前三季合併營收 1,549.8 億元，較去年同期增加 2.68 ％，營業淨利 157.6 億元，每股盈餘 1.81 元，均寫下史上最高紀錄。2025 年前三季個體營收較去年同期增 3％，亦較 2023 年成長 10％；其中，北美長程航線的客貨增幅 7％ 為最高，兩岸、歐洲及東南亞航線亦較去年同期成長。隨著客運高艙等收入增加、貨運運價上漲挹注貨收，客貨並進策略讓營業收入持續優化。

華航積極布局北美、歐洲及亞洲區域航網，台北-東京 (成田) 增為每日四班，台北-清邁增至每日直飛，11 月 18 日起台北-倫敦增為每周五班，12 月 3 日則有新航點台北-鳳凰城每周三班直飛；2026 年 4 月起台北-布拉格每周增飛達每周三班，台北-紐約也規劃增班。華航穩健布局全球航點，顧客服務也致力與時俱進，年底新會員系統將上線，全面升級，並結合異業拓展哩程生活圈，同時優化華航網站，讓使用更便利，提升服務體驗。

貨運受惠 AI 及半導體相關產品運輸帶動，華航前三季貨運個體收入較去年同期成長 13.7％，以北美、歐洲及東南亞航線為主要的收入來源；目前正處第四季傳統貨運旺季，營業表現有望優於第三季，且貨價預期可再提升。華航貨運雙機種加客機腹艙，載貨量效益佳，有利拓展多樣貨源；航網依市場需求彈性調整，並以台灣為中心，東南亞、港陸為腹地，善用中停點，擴大營業範圍。另也開發新市場，如台北-鳳凰城客機即將開航，北美進出口門戶再添一航點增至 13 個，助益增裕營收。

華航持續深耕航太修護發展，顧客航線機務代理業務逐年成長，涵蓋飛行前檢查、過境檢查及過夜檢查，預計 2025 年可超過 33,000 架次，年增 9％，為營收再添動力。2020 年華航加入美國普惠 GTF 發動機維修聯盟，並於 2023 年導入首部維修發動機，目標 2031 年維修部數可較 2025 年成長 5 倍，在在展現華航專業卓越的修護能量。