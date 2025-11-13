盛傳中方正在打造的004型航母將採核動力

來自造船廠的有力新證據顯示，解放軍下一艘航母將採用核動力，而這象徵中方海軍戰力躍升，並邁向與美國勢均力敵的另一步。

最近的影像顯示，中方在推進一艘新型航母的建造作業，而這將是海軍第4艘航母。許多消息來源預料，它將採用核推進系統。如今在它的船體結構打造中，已可看到一個新細節，似乎直接支持這觀點。而僅在一週前，中方海軍才宣布，首艘自製航母「福建」艦服役。而有愈來愈多報導說，北京可能還會至少再打造1艘傳統動力航母。

無論如何，通常被稱為004型新航母的影像顯示，它正在遼寧省大連造船廠逐漸成形。現在可以看到疑似反應爐安全殼的結構，而這將是艦上推進系統的關鍵指標。分析指出，這結構大致類似美國核動力超級航母上的裝置，而廣泛認為，這與未來安裝核反應爐有關。然而，這也可能是某種測試模組。

Strong Evidence That China’s Next Carrier Will Be Nuclear Emerges In Shipyard Photo



Nuclear propulsion for China's 'Type 004' aircraft carrier would represent a leap in naval capability and another step toward parity with the U.S.



Story: https://t.co/lA4F49rH4n — The War Zone (@thewarzonewire) November 12, 2025

以往浮現的004型設計顯示，它類似美國海軍福特級，還有法國未來新一代航母般，都採核動力。不過，五角大廈在最新中方軍力評估中，雖並未明確提及核動力航母，但卻指出，中方「下一代航母」將以「續航力更久」為特徵，而這「將提升人民解放軍海軍航母戰群部署中國周邊以外區域的打擊力」。

中方海軍政委袁華志今年3月證實，第4艘航母已開始打造，但拒絕回答是否為核動力。分析說，將近1年前有跡象顯示，中方在四川省樂山市外進行的「龍威」（Dragon Might）計畫下，已打造了一具適合大型水面戰艦的陸基核反應爐原型。

分析指出，先前一段飛行甲板首度出現在衛星影像中的畫面證實，大連造船廠早在2024年5月前，已著手打造航母。而核推進將讓004型航母幾乎擁有無限續航力，也將有助滿足感測器及其他任務系統的發電需求。中國若打造出核動力超級航母，不僅將大幅縮小與美國海軍的技術差距，也將使成為繼美、法後，第三個核動力航母國。

模組上顯見的彈射器軌道溝槽顯示，004型航母除了艦艏的兩座彈射器外，還將配備兩座艦腰彈射器。而這與美國尼米茲級和福特級航母的佈局一致。此外，它比中國第3艘航母「福建」艦多出一具艦腰彈射器。