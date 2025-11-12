都更面臨現實諸多困境，議員王威元指出，現行營建成本遠高於都更權利變換公式的估算，導致實施者卻步不前。全國目前有300件已核定案件遲遲未開工，甚至出現住戶想都更卻找不到廠商願意承接的窘境。新北市長侯友宜強調，市府積極主動協助市民進行老舊房屋都更，都更案必須結合跨局處專業意見並經嚴格審核。

王威元表示，不論是公辦或民辦都更，實施者都是合作夥伴。唯有讓都更過程更貼近市場實際狀況，才能真正解決民眾的居住安全問題，實現居住正義。他舉例，一個地下停車場開挖案竟需四個局處依據不同法條審核，難免曠日廢時。

王建議，應統一開放開挖率，再設定需要限縮的條件，取代現行「全面限縮、有條件開放」的做法。特別是在土壤液化區或小基地的建案，這樣的調整才能更有效保障建築安全。

侯友宜說，新北市由都更處及住都中心主責，積極主動協助市民進行老舊房屋都更，都更案必須結合跨局處專業意見並經嚴格審核，也須整合地主意見進行土地權利變換。

城鄉局長黃國峰指出，自「都市計畫法新北市施行細則」訂定後，新北市在都市更新、建築管理及工地管理等方面皆更詳盡落實。

此外，王威元指出，目前新北社宅政策在執行面呈現值得關注的現象，包括房型配置、租金定價與分級制度等，建議市府應與中央溝通，共同檢討調整，讓政策更貼近民眾實際需求。

王威元表示，目前三重區有四種社宅：朱市長時期的BOT社宅、新北市府自建社宅、建案公益回饋社宅，以及中央住都中心社宅，四種社宅的租金基準及計算方式竟然都不同。再加上中央住都中心社宅設有承租家庭所得的4個級距，讓民眾霧煞煞。

王威元說，分級租金制度立意雖是希望財務永續，但也需要在公益性與財務平衡間取得適當比例。他建議，地方應加強與中央溝通，統一制定民眾看得懂的租金標準，簡化計算公式。最好的做法是依行政區訂定標準租金，再針對不同背景的申請對象提供8折或64折優惠，所得達標準的家庭則按標準租金承租。這樣淺顯易懂，也能在財務永續與社會公益間取得更好平衡。