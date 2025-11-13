新北市原住民議員馬見今（13）日在新北市議會總質詢提到，除了烏來區之外，新北市28區都有原住民專一窗口，但有部分窗口為兼辦，導致業務專業度不足，希望新北市可以參考台北市、桃園市做法，各區都有一個專責窗口處理原住民的庶務，對此新北市長侯友宜回應，新北市目前有10個窗口是兼辦，也許專業度有待加強，會加強訓練，至於是否增加人力專責窗口，會再研議。

馬見提到，原住民事務費核發要點編列原住民專屬因為他們還要承辦其他業務，希望如果有專責的話更好，因為每個區公所其實都有案件，有時原民朋友到區公所還是無法獲得協助，若新北市維持現有模式會無法支持族人得到完善照顧，但真正可以接住有需求的原民朋友還是社會安全網，當他們面對困難時需要有人懂他們，因此希望市府可以在每個區公所廣設一個專責原民業務的人力窗口。

侯友宜對此回應，所謂的窗口當然不是只有單一面對，是原住民事務為優先、其他搭配，每個人都承辦不同事務，可以理解成專業優先業務，新北市目前有10區的窗口是兼辦，也許有些的專業度有待加強，市府就來加強訓練，至於是否要新增專責員額，需要再進行研議。