Coupang酷澎以行動支持勞動部北分署青年職涯發展中心的「青年就業達人班」計畫，日前與國立臺北護理健康大學的學生分享跨國企業的職場環境與職涯發展。（圖／Coupang酷澎）

美商Coupang酷澎響應勞動部勞動力發展署政策，協助青年探索職涯。繼今年8月與北分署青年職涯發展中心合作舉辦職涯講座與參訪活動，Coupang酷澎日前再次受邀在勞發署校園活動開講，與國立臺北護理健康大學學務處就業輔導組合辦，向青年學子分享跨國企業的職涯發展經驗與全球商務趨勢，鼓勵年輕世代勇於探索自我、開創未來。

Coupang酷澎2022年於台灣推出「火箭速配」、「火箭跨境」服務，同時打造國際級工作場域，由專業的環境安全衛生（EHS）團隊確保員工職場安全、促進身心健康，去年投入數十億台幣於各項環安衛措施，並鼓勵員工在多元文化的環境中持續成長。

為支持勞動部北分署青年職涯發展中心的「青年就業達人班」計畫，Coupang酷澎環境安全衛生團隊日前於國立臺北護理健康大學舉行以「Coupang酷澎創新與健康的工作環境」為主題的講座，分享環安衛領域的實務成果，協助青年學子了解跨國企業的職場環境與職涯發展機會。

國立臺北護理健康大學學務長宋貞儀教授表示：「Coupang酷澎團隊的寶貴企業經驗，不僅讓學生了解跨國企業如何落實職場安全與健康管理，也開啟了他們對職涯發展的新視野。Coupang酷澎展現出對青年成長與社會責任的高度重視，令人印象深刻。」

Coupang酷澎健康與福祉資深經理劉怡辰在演講中指出：「Coupang酷澎致力於打造以人為本的永續工作環境，透過完整的職場健康促進制度與心理健康支持資源，運用創新的提案導入『健康管理與關懷計畫』（Coupang Care）、優於法規的員工健檢，以及24小時全年無休的熱線諮詢、身心關懷自學平台等措施，獲得衛生福利部國民健康署『113年健康促進職場認證』的肯定。希望員工能在安全的環境中發揮潛能、追求卓越因為我們相信每一位員工的健康與安全是企業永續成長的基石。」