台北市大直樂群二路萬豪酒店對面，24日下午2時許傳出槍擊案。警方獲報，1輛黑色賓利轎車停在萬豪對面馬路上，後座被人開了1槍，無人受傷，現場賓利車駕駛報案，表示與陌生人發生爭執，槍手無故開槍，已搭計程車逃逸，警方調閱監視器畫面追捕，晚間7時左右，北市警專案小組已在萬華區逮到53歲賴姓嫌犯。

賴嫌初步供稱，作案槍枝已丟棄，警方報請檢方偵辦後，將根據他的說詞全力搜尋槍枝。不過，賴嫌疑似有施用毒品，堅稱是「上錯車」，警方不排除他是受人教唆開槍警告，詳細開槍動機，深入偵辦中。

據了解，該輛賓利停在萬豪對面，駕駛正在車內等在萬豪酒店樓上開會的老闆，右後座車門卻遭陌生男子拉開，一屁股坐下來。駕駛下車與陌生男子發生爭執，請他離開，陌生男子唸唸有詞說，「這不是我的車嗎？」雙方拉扯，男子竟掏出一把手槍，朝左後座開1槍後徒步再攔計程車逃逸。因該車停在紅線旁，警方已將車子移至萬豪樓下，由鑑識中心採證。至於詳細開槍動機，將待警方逮人後深入釐清。據了解，賓利車主疑似為某國際投資公司林姓董座，警方將向他了解最近有無與人結怨。

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