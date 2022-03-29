警察局長黃宗仁前往探視中彈警員（淡水警方提供／戴上容新北傳真）

分局長黃南山前往探視中彈警員（淡水警方提供／戴上容新北傳真）

警方起獲多支槍枝（淡水警方提供／戴上容新北傳真）

42歲陳姓詐騙集團首腦28日晚間在林口遭到淡水分局偵查隊圍捕，陳嫌假意配合，隨後掏出改造手槍朝警員開槍，李姓代理小隊長右小腿不幸中槍，卻仍奮勇將陳男上銬逮捕。淡水警方表示，後續在陳男家中起獲4把改造槍枝、子彈、車床、改造工具等證物，訊後將依殺人未遂、槍砲、詐欺罪嫌送辦。

據了解，陳姓男子今年初與5名男子共組詐騙車手集團，專責收取民眾被詐騙的金錢，淡水警方經長期蒐證追緝後，鎖定陳男行蹤，淡水警方於28日持拘票前往林口區文化一路一段陳男租屋處準備拘提陳男。

昨晚8時許，29歲偵查隊李姓代理小隊長帶隊在陳男租屋處停車場埋伏，當陳男出現時，警方一擁而上出示拘票要求陳男配合，陳男先假意配合，隨後立馬轉身逃跑，並掏出預藏的手槍朝警方作勢開槍。

李姓代理小隊長衝上前壓下陳男持槍的手，不料此時陳男竟突然開槍，子彈擊中李姓代理小隊長右小腿，李員負傷後仍奮勇壓制陳男，與偵查隊警員合力將陳男上銬逮捕。

後續，救護車趕抵將李員送醫，經縫合後已出院回家療養，警方隨即至陳男租屋處及車上進行搜索，查獲短槍2支、制式狙擊長槍、衝鋒槍各1支及數百發子彈，更在屋內發現小型車床、改造槍身與各式改造槍枝工具一批。

事發後，警政署署長陳家欽、新北市長侯友宜獲悉後撥打電話慰問，另警察局長黃宗仁立即前往探視及感謝同仁英勇奮不顧身逮嫌，為社會治安所做的努力。警方訊後將依殺人未遂、槍砲、詐欺等罪嫌將陳男送辦，並持續追緝槍枝來源及詐欺集團上游。