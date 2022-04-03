美國警方表示，加州首府沙加緬度市（Sacramento）今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。

沙加緬度警方在推特（Twitter）發布聲明：「警方找到至少15名槍擊案被害人，其中6人已經死亡。」

警方稍早呼籲民眾遠離事發區域，「因大批警力將留在現場」。

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