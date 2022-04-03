加州沙加緬度市驚傳槍擊案 至少6死9傷 22:092022/04/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加州沙加緬度市驚傳槍擊案 。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國警方表示，加州首府沙加緬度市（Sacramento）今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。 沙加緬度警方在推特（Twitter）發布聲明：「警方找到至少15名槍擊案被害人，其中6人已經死亡。」 警方稍早呼籲民眾遠離事發區域，「因大批警力將留在現場」。 墨西哥中部驚傳聚會槍擊案 19人中彈身亡 瑞士驚傳跳樓奇案 法國家庭接連從陽台跳下4死1傷 #沙加緬度 #槍擊案 #警方 #6死 #加州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 才發生賓利車槍擊案 北市萬豪酒店年輕男20樓墜亡 19:522022/03/29 社會 詐團愛開名車炫富 刑事局年扣百輛 04:102022/04/03 社會新聞 詐團車手拒捕朝警方開槍 勇警小腿中彈仍奮勇逮人 12:122022/03/29 社會 男子偷吸塵器吸頭卻忘了主機 楠梓警方循線逮人 13:122022/03/30 社會 嘉義傳槍擊案 友與前老闆糾紛約談判 他出頭開槍轟人 14:422022/04/01 社會 民宅藏毒品分裝廠！警攻堅查獲霰彈槍 他睡死狼狽遭逮 12:522022/03/31 社會 桃園居隔男落跑竹北「打電動」 遇警告發恐噴100萬 23:012022/03/31 社會 苗栗男網購零件改造衝鋒槍 高雄警「大數據」揪藏身處破兵工廠 13:552022/04/02 社會 加州連年超級乾旱 04:102022/04/03 專題周報 政治狂熱老翁 寄信「不得好死」恐嚇14政治人物與名嘴 17:122022/03/30 社會 Waymo無人車 開進舊金山接送員工 04:102022/04/01 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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