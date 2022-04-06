潘男駕駛特斯拉卻因路況不熟卡在泥濘中。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

台北市潘姓男子2日19時20分許階同妻子，駕駛市價近5百萬的特斯拉，來到苗栗苑裡鎮山區民宿度假，途中路況不熟，在46線縣道旁產業道路路上迴轉時，後輪不慎陷入路肩邊泥濘中動彈不得，警方「土法煉鋼」的方式，在周遭尋找石頭、樹枝等物，當作特斯拉的「墊腳石」，並由車後以人力推車方式，在大雨中耗時近1小時才終於順利脫困，完成救援任務。

通霄分局山脚派出所員警趕赴現場，協助聯繫拖吊車，但因山區產業道路路幅狹窄，拖吊車到場也無法作業，警方只能用「土法煉鋼」的方式，協助潘男順利脫困。

警方表示，潘男受困於苗栗縣苑裡鎮46線縣道南勢里62號旁產業道路，該地點位處偏僻，道路路幅狹窄，且因近日山區大雨不斷，道路邊坡土石鬆軟滑落，造成路肩泥濘不堪，又因路況不熟，於道路中迴轉時，一時恍神後輪不慎陷入路邊泥地，即使開啟特斯拉的脫困模式，仍然受困其中，動彈不得

事後潘男夫婦向警方表示，當時心想在這前不著村，後不著店，窮鄉僻壤之處受困，真的不知道如何是好，所幸經請求警方協助，讓他們能順利脫困，對警方解民所苦之為民服務態度，滿懷感謝。

警方提醒用路人，因近日大雨不斷，山區土石鬆軟，駕車行駛於山區狹窄山路，更應放慢行車速度，注意道路路況，並於假日出遊前，應事先作好功課，預先熟悉前往目的地路線，小心駕駛，以免造成危險。