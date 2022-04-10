徐嫌是台南市近日的安全帽大盜。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市徐姓嫌犯偷遍市區安全帽，還入侵住宅嚇到女住戶放聲大哭，每次落網即稱身染重病且要照顧母親，躲過法院羈押，卻屢放屢犯搞到民眾揣揣不安，警方疲於奔命，台南市警方收集他完整犯案事證，認他有再犯之虞，這次建請預防性羈押成功。

台南市街頭2月起不安寧，55歲徐嫌疑有戀物癖，狂偷街頭機車上的安全帽，一次下手，騎樓上一整排機車上的安全帽全遭殃，警方頻頻受理民眾安全帽失竊案。

警方在228連假期間將徐嫌逮捕，將他依竊盜罪嫌函送法辦，他仍不改其性，3月8日變本加厲侵入單身女住戶的套房欲行竊，嚇哭女受害人，警方及時趕到將他逮捕，依照加重竊盜未遂移送地檢署，徐嫌以身染重病又要照顧母親為由，請求法院網開一面，當時僅遭羈押10天。

徐嫌獲釋繼續犯案，持榔頭破壞中西區、北區的娃娃機行竊機內物品，遭依現行犯逮捕，他故技重施裝可憐，這次又僅5000元交保。

屢次被逮屢次獲釋，徐嫌4月5日繼續在東區橫掃街頭機車上35頂安全帽，最後又遭無保請回。回到街頭再度竊取10頂安全帽，台南市警方忍無可忍，收集他數月以來陸續犯案相關事證，指證他偷取安全帽販售營利，以有再犯之虞，建請預防性羈押，這次獲台南地院法官准許，將他關入看守所。

慣竊安全帽羈押入侵住宅看守所