中市1家夜店在去年12月間凌晨發生酒客打群架鬥毆，警方到場逮捕8人，並向夜店調閱監視器影像釐清案情，夜店蕭姓副店長指示江姓外場領班調取時，竟「不小心」將影像刪掉了，蕭男及江男否認湮滅證據，辯稱「純屬意外」，台中檢方依湮滅證據罪嫌起訴兩人。

位於台中環中路1家夜店，去年12月31日凌晨2時許，張男等6人因故在舞池與包廂間叫囂、砸丟物品，並將傅男等4人毆打成傷，在店門前進行守望勤務的警方，衝進店內，以現行犯逮捕張男等8人。

檢警調查，蕭男在凌晨2時50分至3時15分間，指示江男將店內1樓及門口的監視器拍到鬥毆過程的影像檔案刪除，隨後，警方向夜店調閱監視器影像，蕭男及江男供稱調取影像不小心導致畫面滅失，警方將兩人逮捕。

傅男等人事後提出傷害及毀損告訴，警方依傷害及聚眾鬥毆罪嫌將8人送辦。蕭男及江男涉滅證罪部分另案偵辦。

蕭男兩人都否認湮滅證據，蕭男辯稱，警方來調取監視影像畫面時，他指示江男處理，當時警方並未陪同，是由江男獨自操作，這是意外。江男則供稱，他不知道如何調取監視器影像，是第一次操作，因不小心按錯導致畫面消失。

警方追查該夜店中控室監視器操控過程，發現江男操作監視器主機時，點選選單及硬碟資訊後，畫面顯示「格式化」及「備份」選項，他誤選「格式化」，螢幕即出現警告畫面字語：「清除硬碟HDDI確定嗎？」，經江男點選「是」，開始執行「格式化」。

檢察官認定，江男在操作時，不點選「備分」，而選「格式化」，不符常理。江男辯稱不懂操作方式，誤按「格式化」而刪除檔案，不足採信，依湮滅證據罪將兩人起訴。