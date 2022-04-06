美國加州首府沙加緬度（Sacramento）3日凌晨發生槍擊案，造成6死12傷，一對涉嫌參與這起大規模槍擊案的兄弟檔今天已被警方逮捕。

法新社報導，針對這起發生在沙加緬度市中心的明顯槍戰，負責調查案情的警探表示，這兩名男子涉嫌持有槍械。

槍擊案顯然發生在一場鬥毆後，槍手擊發至少100發子彈，其中名叫史麥利．馬丁（Smiley Martin）的男子，是槍擊案爆發後在醫院接受治療的12名傷患之一。

現年27歲的史麥利．馬丁被描述為「傷勢嚴重」，警方今天指出，他涉嫌持有「機關槍」，在繼續接受治療期間，他被一名警員看守著。

史麥利．馬丁是26歲的丹德雷．馬丁（Dandrae Martin）的胞兄，丹德雷．馬丁因涉及武器相關罪名而在昨天被逮捕。

路透社報導，警方沒有詳述兩人在這起槍擊案中扮演的角色，也不清楚是否還有其他嫌疑犯在逃。

還有第3名男子道森（Daviyonne Dawson），據傳他在槍擊案爆發後被人發現持有槍械，也已經被逮捕。

沙加緬度警察局長萊斯特（Kathy Lester）曾說，有「數名」槍手涉及這場造成6人死亡、12人受傷的大屠殺。