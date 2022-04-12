台北市某化工公司72歲廖姓董事2020年因銀行業務，認識彭姓女子，並發展婚外情關係，彭女下班後徹夜未歸，彭女丈夫起疑，委託徵信社調查，發現彭女與廖男曾在路上牽手，還一同待在摩鐵長達4小時，彭女丈夫一氣之下對2人提告，求償125萬元。不過，廖男辯駁稱他「向來好客且樂於助人」，為了安撫彭女情緒才進摩鐵，沒有發生性關係，僅有單純唱歌、聊天。新北地院最終不採信其說詞，判處2人賠償40萬元，全案可上訴。

彭女丈夫指出，他與妻子結婚10年，育有2名子女，但妻子自從認識廖男後，在家中態度丕變，經常凌晨返家又不交代原因，因此雇用徵信社調查，發現妻子2020年4月曾與廖男共赴旅館長達4小時，5月時還在街上牽手同行，8月又再度前往汽車旅館。

另外，彭女丈夫也提出LINE對話紀錄翻拍照片，廖男曾對彭妻稱「我覺得只有我享受到你，你沒有享受到，下個動作是什麼，也不肯早先告訴我，都等我投降了，才願意告訴我可以怎麼樣」，而彭妻則回應「你又知道了，次數不重要，重要的是2個人有享受到，如果我沒有享受，那你昨晚是跟誰做」，指控2人有曖昧關係。

不過，廖男反駁，他沒有配偶及子女，因此向來好客且樂於助人，自從銀行貸款業務改為彭女承辦後，他就曾數次邀友人一同宴請彭女、其丈夫等家人，彭女曾向他透露，娘家積欠巨額債務，經濟壓力大，丈夫又不斷催促解決，因此精神壓力很大，快要撐不住，為了避免她發生不幸才會慢慢開導她，不料卻遭彭女丈夫誤會，相當無奈。

廖男表示，他8月時曾順路載彭女回家，彭女又再度稱壓力大、夫妻發生衝突，在他車上痛哭，為了安撫其情緒才開進汽車旅館，但2人沒有發生親密行為，只有在裡面飲食、聊天及唱歌。

法官認為，彭女丈夫提出的LINE對話紀錄僅是單純文字檔，可以任意修改，因此無法推認彭女、廖男對話期間有共赴旅館，但依據徵信社人員說詞、拍攝照片等證物認為，廖男和彭女確實有在街上牽手、待在旅館，顯見2人有男女交往情形，已明顯逾越普通朋友交往分際，足以破壞彭女丈夫婚姻圓滿幸福，因此廖男、彭女辯詞存屬飾卸之詞，不足採信，判賠40萬元。