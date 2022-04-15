新竹陸軍某裝甲旅一名上士班長，因為外型高帥俊帥，迷得部隊內一名20歲女兵暈頭轉向，男方多次欺騙老婆，廉價時要加班，實際上卻和女兵出遊，女兵也不避諱在IG公開兩人遊玩、擁吻、旅館內照片。男方事後不斷逼老婆離婚，正宮起疑後問部隊同事，才得知丈夫與女兵因婚外情遭到部隊調查，氣得提告求償80萬元，法官審理後，判女兵並須賠償正宮30萬元。

根據判決書，正宮向法院提出告訴表示，他與老公於民國109年5月18日結婚，育有一名子女，小三與老公兩人為陸軍裝甲旅任職之軍中同事。老公在110年4月14日提然提議離婚，還謊稱連休假因任務須留守軍中，實際上卻是與小三外出旅行，在旅館同住一室過夜。

小三更高調在社交軟體IG上貼上渠2人遊玩、擁吻、旅館內照片，及在照片旁發文稱「真的小累，我的小靠山，好久沒有愛一個人愛的這麼的辛苦，但為了未來，我會在（再）努力」等文字。

正宮發覺兩人不正常關係後，用LINE告知小三不要介入其婚姻，小三否認與其外出旅遊者是老公，還說是自己的男朋友，只是照片中看起來有點像而已，同時表示「不好意思，我以後會注意，不會再吵你老公了」，但卻又於110年4月24日帶甲○○回基隆老家，且再度共遊宜蘭。

正宮事後覺得不對勁為何老公會突然提議離婚，於是暗中向老公軍中同事探詢，才知道老公及小三因婚外情有違軍紀而接受軍中調查中。正宮得知後大怒追問老公，老公才坦承與小三發生性行為，但是老公當時離婚心意已決，不斷逼正宮離婚，正宮知道無法挽回，只好在110年6月17日協議離婚，男方並在離婚協議書上，明白承認與小三發生通姦行為。

法官根據部隊調查，小三自己坦承，兩人在110年4月14日交往，由她向男方告白後在一起，沒有發生過性關係，她知道男方有老婆及一個8個月的兒子，當時男方表示正在處理跟老婆的離婚手續，也一同返回基隆住家。

女方還辯稱，「我實際上是受騙的一方，我才20歲，社會歷練及兩性交往經驗不足，他年長我將近10歲，明知自己已婚且有小孩，為何還要與我來往？是否刻意隱瞞自己已婚身分，反將所有責任推卸給我？」並強調部隊調查時，因為自己想要趕快退伍的目的，才會坦承知道阿強已婚的事。

法官審理後認定，兩人皆不否認曾一起出遊、拍攝親密照片等事，從IG公開的出遊照片和文章看來，的確是在交往中的關係；男方事後急欲與正宮離婚，正宮曾因害怕感染愛滋病而質問，男方回答「不用擔心（愛滋病）啦，就有（帶套），就那次而已啊」，可見雙方曾發生1次性行為。

法官指出，男方已在離婚協議書上載明因他與小三發生通姦行為毀滅婚姻信賴，才會導致婚姻無法維持，雙方也因此遭部隊記兩次大過汰除；因此判小三賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可上訴。