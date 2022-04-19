新竹市政府19日辦理「2022年災害防救演習」，圖為海上直升機救援。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府19日辦理「2022年災害防救演習」，圖為水上船艇救生。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府19日辦理「2022年災害防救演習」，模擬竹市受鋒面連日降雨影響，造成多處淹水，1艘散裝輪船在新竹外海機件故障失去動力，並有燃油外洩汙染海面的複合式災情的搶救，特別的是，此次演習未事先模擬，以測試各單位對於災害之應變能力。

消防局指出，此次動員測試首先於舊港島水災演練，由水災災害應變中心開設、防災告警訊息（CBS）發布，至受災民眾強制疏散撤離作業的過程，皆完整呈現。

海洋油汙災害演練則於新竹漁港進行，除演練海洋油汙圍堵作業、水上受困者救援及漁船起火搶救項目外，也同步導入中央協調所設立。漁船起火搶救項目演練中，也是全國首次結合民間漁船業者搭載消防人員操作移動式泵浦於海面執行滅火任務。

在兵棋推演部分全程無腳本，不事先預擬講稿，於推演現場始公布題目並即時答詢，測試各單位應變動員能力；另外推演也是竹市首次結合中央單位，包含海洋委員會海洋保育署及交通部航港局共同演練，讓災害應變落實橫向及垂直整合，達到更全面及更有效率的應變。

演習總指揮官、副市長沈慧虹負責督導演習，她讚揚今年度演習工作，有兩個「首次」的創新做法，同時也強調災害沒有假期，希望透過平日不斷兵推、演練，在災害發生時或有發生之虞前，即刻發揮平時所建立之合作默契與救災機制，將災害損失降至最低，共創幸福城市。

消防局長李世恭則表示，在全球氣候快速變遷的挑戰下，極端型態的氣候如短延時強降雨、強烈颱風等，往往造成市區積、淹水、土石崩坍等災情，加上疏散撤離及收容安置等議題，皆考驗市府團隊各項災害應變能力。

另，新竹科學園區大量使用化學物質，也存在很高的毒化災害潛勢，因此建構防災完整的橫向協調及垂直指揮體系，一直以來皆為市長林智堅要求市府團隊持續努力及精進的目標。

今天的演習計動員竹市各防救災編組單位、中央暨支援協定單位、目的事業單位、民間救難團體、國軍及各友軍等35個單位、人員400人及各式車輛船艇共79輛（艘）參演。