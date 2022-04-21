吳姓特戰中士被警方帶回偵辦。（民眾提供）

陸軍特戰指揮部一名士官疑似因債務糾紛，槍擊一名男子後將其丟包在福和橋堤外停車場。（民眾提供）

陸軍特戰指揮部28歲吳姓特戰中士，今（21日）凌晨對一名25歲鄭姓男子以行刑式朝頭部開2槍，再將鄭男丟包福和橋堤外停車場。據了解，鄭男是錢莊人員，吳姓中士向錢莊借款20萬元，陸陸續續還了300多萬元仍不夠，疑似被債逼急豁出去。

警方表示，該案起因為債務糾紛，吳男與鄭男約在台北市和平東路談判未果，吳男持改造手槍朝鄭男頭部開槍，傷者頭部有兩處傷口，情況危急還在新店耕莘醫院搶救當中，而警方循線在烏來逮捕吳男。

據ETtoday新聞雲，吳姓特戰士官曾向錢莊借款20萬，但高利貸利滾利太恐怖，他陸陸續續還了300多萬，仍被追債，吳姓士官疑似被逼急乾脆豁出去，將25歲鄭姓錢莊男約出，並先喝酒壯膽，再執行「槍決」。

對此，陸軍航空特戰指揮部今（21）日表示，所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸。

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