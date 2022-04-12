27歲趙姓男子2月底在新竹市飲酒時，與葉姓男子發生口角，遭葉男砍傷，心懷怨恨的趙男夥同友人趁葉男交保後，指揮兩名友人在新竹地檢署埋伏開槍射殺葉男，並在旁監看過程，但趙男友人連開15槍皆未擊中目標，即火速逃亡。檢警隨即成立專案小組偵辦，陸續將主嫌與共犯一共6人逮捕歸案，並以槍砲彈藥、殺人未遂等罪嫌送辦，主嫌趙男因屢次翻供、犯後態度不佳，檢方請求法院從重量刑，以懲不法。

趙男2月23日在新竹市某會所飲酒時，與葉男發生口角糾紛，遭葉男手持菜刀砍傷右上臂，警方將葉男拘提到案，依殺人未遂罪嫌偵辦。與此同時，懷恨在心的趙男密謀報復，透過劉姓友人手機恐嚇葉男「我一定把你打到跟蜂窩一樣」。

趙男在當天晚上邀請張姓、洪姓、林姓以及呂姓友人，一同在趙男的哥哥家共商報復計畫，密謀24日一同前往新竹地檢署守候，若葉男獲得交保步出地檢署，就開槍射殺葉男。其中張姓友人還假冒親友身分，致電地檢署詢問葉男解送情形，隔天也到地檢署大廳觀看電子看板，掌握葉男行蹤。張男還提供過世友人寄放的2把手槍與子彈給洪男、林男行兇。

24日當天下午，葉男交保後與親友步行前往地檢署停車場，洪男與林男衝出，朝葉男及其親友連續開槍15發，幸虧葉男緊急搭上友人座車駛離，子彈僅貫穿轎車車門板金、輪胎、後保險桿，不過流彈也波及其他車輛及地檢署門框。

在旁監看的趙男見狀，旋即以手機聯絡並要求張男、洪男、林男驅車前往新竹縣竹北市溪洲路水利大橋下會合，以接應已另案遭通緝的林男逃往他處藏匿。

新竹地檢署當場指派掃黑專責檢察官翁旭輝指揮竹北分局組成專案小組偵辦，於當日晚上7時許，拘提趙男、洪男及張男到案，扣得作案用手槍2支，並聲請羈押禁見趙男等人，法院訊問後准押洪男、張男，趙男則交保10萬元、限制住居。專案小組釐清共犯結構及趙男勾串新事證、違背法院限制住居命令之情，續持搜索票、拘票，將趙男、趙男哥哥、林男、呂男拘提到案，並向法院聲請羈押，除趙男哥哥經法院諭知交保外，其餘犯嫌均獲准羈押禁見。

趙男及其友人依殺人未遂等罪嫌、趙男哥哥以幫助殺人未遂罪嫌偵辦，新竹地檢署認為洪男、林男在民眾匯聚的地檢署停車場公然連續擊發子彈，顯示殺人犯意甚堅，行徑冷血。此外，趙男於偵查中屢次翻供，甚至勾串共犯，虛耗司法資源，且犯罪後態度不佳，認為趙男於案件中居於核心支配角色等情節，請求法院從重量刑，以懲不法。