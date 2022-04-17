清境農場一處溪谷水源頭發現全裸男屍，神鷹清境分隊將大體運出。（翻攝照片）

仁愛鄉清境農場仁莊農路底的溪谷上方水源頭，16日下午發現一具無名男屍，疑似墜落溪谷身亡，神鷹山搜隊清境中隊出動7人前往救援，將大體從偏遠谷地運出。初步判斷，男子死亡多時，身上沒有衣物、面目難辨，將由檢警相驗確認死因，警方並透過失蹤人口協尋進一步追查該男身分。

仁愛警分局約於昨天下午3時30分接獲民眾通報，指南投縣仁愛鄉清境農場仁莊農路底溪谷上方水源頭出現一具全裸男性浮屍、疑為墜谷溺斃，仁愛警分局隨即轉報神鷹山搜隊清境中隊請求協助支援搜救。

神鷹清境分隊7名人員4時許從隊部出發，約經45分鐘抵達現場墜落處，於傍晚5時30分才順利將大體從崎嶇山區搬運到工寮附近，交由警方處理。

據了解，該具無名男屍陳屍地點屬於水源地，初步懷疑是當地民眾巡水時不慎失足墜落，但由於該男已死亡多時、面容難以辨認，且並無穿著衣物，有待檢警相驗才能確認實際死因，警方也透過失蹤人口協尋清查該男身分。