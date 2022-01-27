農曆春節將至，新北市板橋警分局防治組警員王閔南主動出擊，幫助失蹤長達22年的無名屍找到家屬，也讓家屬了卻一樁心願。

民國89年，台北市李姓男子（51年次）因經商失敗離家出走，他的母親遲遲等不到兒子返家訊息，於是尋求警方協助，經過多年仍音訊全無，96年向北市內湖分局西湖派出所報案，除了警方協助尋人之外，家屬也想盡各種辦法及管道找人，但一轉眼就是22年的時光，仍盼不到兒子的回家。

板橋警分局尋人高手王閔南日前透過失蹤人口系統，查詢比對無名屍體資料，分析出一筆92年8月在新北市瑞芳區中油碼頭堤防消波塊的浮屍案，很可能就是李姓家屬報案協尋的對象，於是通知家屬到分局採集DNA檢體，並在9月28日送法醫研究所比對。

由於年代久遠，為了讓比對更精確，法研所決定採用「母子尋子之累積親屬指數，與子子尋子累積之手足指數研判」，因此建議再找另一位手足或是父母採DNA檢體來進一步比對，但因母親已高齡83歲，常常思念著失蹤的兒子，家屬為了不讓年邁母親得知此事，只能善意向母親表示需要建檔預防走失，因此採集口腔棉棒送警察局留存，這才順利取得母親檢體，去年11月將檢體送往法醫研究所比對，最後證實這具無名男屍就是離家失蹤多年的兒子，也讓母子長達22年的思念畫下休止符。

新北市警局為了讓協尋失蹤人口的工作經驗傳承，今年也邀請板橋警分局尋人高手王閔南擔任種子教官，徵求各分局擅長及有興趣的員警，辦理尋人高手種子培訓工作，指導員警善用科技，透過失蹤人口相關系統，與無名屍進行交叉比對協尋，用親身經驗指導同仁，期盼能有更多新血投入協尋失蹤人口的行列，協助家屬找回失蹤的親人。

板橋警分局長許芳毅也呼籲，家中有親人失蹤已久，家屬可配合警方採集DNA送往法醫研究所，警方將透過資料庫比對，替失蹤人口的家屬開啟另一扇協尋之窗，也請民眾善加利用。