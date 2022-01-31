陳姓女子不滿遭到母親誤解，竟從公寓五樓屋內跑出屋外，衝上9樓頂樓，情緒激動想要翻過女兒牆，幸好員警機警一路緊追及時拉住女子，兩名男性員警合力將人壓制安撫送醫。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

陳姓女子不滿遭到母親誤解，竟從公寓五樓屋內跑出屋外，衝上9樓頂樓，情緒激動想要翻過女兒牆，幸好員警機警一路緊追及時拉住女子，兩名男性員警合力將人壓制安撫送醫。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

陳姓女子不滿遭到母親誤解，竟從公寓五樓屋內跑出屋外，衝上9樓頂樓，情緒激動想要翻過女兒牆，幸好員警機警一路緊追及時拉住女子，兩名男性員警合力將人壓制安撫送醫。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

多數人農曆過年一家團圓喜洋洋，彰化市這對母女卻因為浴室磁磚鬧翻，有嚴重過節，鬧到警察上門，竟還要以死明志！彰化市30歲陳姓女子，30日下午報警稱母親家中遭人入侵、破壞；警方獲報到場才知道竟是母女吵架，陳女與母親爭吵不休，言詞激動竟衝上9樓頂樓翻越女兒牆準備輕生，嚇得員警一個箭步向前將人抱下送醫。

根據了解，陳姓女子與年約60歲的喻姓母親並未同住，陳女因為工作關係在外租屋，30日陳女接到母親來電質問，是否前一天曾返回老家破壞浴室磁磚？否則浴室磁磚怎會破損？

陳女雖再三強調沒有回家，浴室磁磚破損也不關她的事情，但母親仍不採信，母女倆在電話兩頭講沒幾句就怒氣沖沖掛電話，陳女愈想愈氣，不甘心被母親誤會，直接報警處理。

警方到場後，發現該處並無外人入侵痕跡，進入浴室查看，發現喻姓女子所指被破壞的磁磚上，有一處刮痕。陳女要求警方調閱大樓監視器查看是否有外人進入，但陳母卻強調不需要警方介入，也不必調監視器，母女倆在員警面前相互指謫，爭吵不休。

陳女一時情緒激動，突然轉身衝出屋外跑上樓梯，員警立即追上去，一路追到頂樓，口中不斷重複「我沒有做的事情就是沒有做」、「我需要一個證據」，隨即翻過女兒牆，打算往樓下跳，兩名員警合力將女子攔阻拉下，並由救護車送醫安撫，才結束一場鬧劇。

警方表示，陳女平日在外租屋、父母同住在另外一處，報案地點位在某處公寓大樓五樓，平時沒有人居住，陳母因為前往打掃查看，發現磁磚有異狀，才會打電話詢問女兒，可能雙方口氣不好，才會釀成誤會爭執。

經警方安撫開導陳女，並勸其凡事都有解決的方法，不要因一時情緒無法舒緩，便選擇最笨的方法解決困難，面對困難要勇於面對處理，所幸警方生死關頭伸出援手搶救生命，家屬對警方表達萬分致謝亦肯定警方機警勇敢的表現。

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